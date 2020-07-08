Один із заступників Бориса Філатова заявив про участь у виборах
Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко братиме участь у місцевих виборах-2020.
Про це сам Лисенко розповів в інтерв'ю телеканалу "Відкритий", пише RegioNews.
За словами заступника мера Дніпра, на сьогоднішній день його більшою мірою цікавлять господарські питання.
Для мене тема виборів неактуальна. Дуже великий обсяг роботи. У мене немає часу на обговорення політичних питань, на розмови. Я в цьому поки не приймаю участі. Будуть вибори, будемо займатися політичною агітацією. Треба буде піти у відпустку. Але зараз я переживаю за свій напрямок, за вибори переживаю менше всього. Балотуватися буду обов'язково, не можу не балотуватися. Мене "з'їдять" якщо не буду балотуватися", – заявив Михайло Лисенко.
Як відомо, крім того, що Лисенко є заступником міського голови Дніпра і директором департаменту благоустрою та інфраструктури, він – чинний депутат міськради.
Нагадаємо, раніше Михайло Лисенко пропонував перейменувати російську мову в південноукраїнську.