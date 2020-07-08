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08 липня 2020, 18:29 12

Один із заступників Бориса Філатова заявив про участь у виборах

08 липня 2020, 18:29 12
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Михайло Лисенко буде балотуватися до дніпровської міськради
Михайло Лисенко буде балотуватися до дніпровської міськради
Фото: Інформатор
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Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко братиме участь у місцевих виборах-2020.

Про це сам Лисенко розповів в інтерв'ю телеканалу "Відкритий", пише RegioNews.

За словами заступника мера Дніпра, на сьогоднішній день його більшою мірою цікавлять господарські питання.

Для мене тема виборів неактуальна. Дуже великий обсяг роботи. У мене немає часу на обговорення політичних питань, на розмови. Я в цьому поки не приймаю участі. Будуть вибори, будемо займатися політичною агітацією. Треба буде піти у відпустку. Але зараз я переживаю за свій напрямок, за вибори переживаю менше всього. Балотуватися буду обов'язково, не можу не балотуватися. Мене "з'їдять" якщо не буду балотуватися", – заявив Михайло Лисенко.


Як відомо, крім того, що Лисенко є заступником міського голови Дніпра і директором департаменту благоустрою та інфраструктури, він – чинний депутат міськради.

Нагадаємо, раніше Михайло Лисенко пропонував перейменувати російську мову в південноукраїнську.

Дніпровська міськрада Дніпро вибори мер заступник Кандидат
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