Один із заступників Бориса Філатова заявив про участь у виборах

Про це сам Лисенко розповів в інтерв'ю телеканалу "Відкритий", пише RegioNews.

За словами заступника мера Дніпра, на сьогоднішній день його більшою мірою цікавлять господарські питання.

Для мене тема виборів неактуальна. Дуже великий обсяг роботи. У мене немає часу на обговорення політичних питань, на розмови. Я в цьому поки не приймаю участі. Будуть вибори, будемо займатися політичною агітацією. Треба буде піти у відпустку. Але зараз я переживаю за свій напрямок, за вибори переживаю менше всього. Балотуватися буду обов'язково, не можу не балотуватися. Мене "з'їдять" якщо не буду балотуватися", – заявив Михайло Лисенко.