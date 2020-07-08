Один из заместителей Бориса Филатова объявил об участии в выборах

Об этом сам Лысенко рассказал в интервью телеканалу "Видкрытый", пишет RegioNews.

По словам заммэра Днепра, на сегодняшний день его в большей степени интересуют хозяйственные вопросы.

Для меня тема выборов неактуальна. Очень большой объем работы. У меня нет времени на обсуждения политических вопросов, на разговоры. Я в этом пока не принимаю участия. Будут выборы, будем заниматься политической агитацией. Нужно будет уйти в отпуск. Но сейчас я переживаю за свое направление, за выборы переживаю меньше всего. Баллотироваться буду обязательно, не могу не баллотироваться. Меня "съедят” если не буду баллотироваться”, – заявил Михаил Лысенко.