14:55  08 июля
Владимир Зеленский прибыл на Буковину
15:17  08 июля
В ГБР закрыли одно из дел против Порошенко
18:02  08 июля
Сводка ООС: девять обстрелов, трое раненых
UA | RU
UA | RU
08 июля 2020, 18:29 12

Один из заместителей Бориса Филатова объявил об участии в выборах

08 июля 2020, 18:29 12
Читайте також українською мовою
Михаил Лысенко будет баллотироваться в днепровский горсовет
Михаил Лысенко будет баллотироваться в днепровский горсовет
Фото: Информатор
Читайте також
українською мовою

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко будет принимать участие в местных выборах-2020.

Об этом сам Лысенко рассказал в интервью телеканалу "Видкрытый", пишет RegioNews.

По словам заммэра Днепра, на сегодняшний день его в большей степени интересуют хозяйственные вопросы.

Для меня тема выборов неактуальна. Очень большой объем работы. У меня нет времени на обсуждения политических вопросов, на разговоры. Я в этом пока не принимаю участия. Будут выборы, будем заниматься политической агитацией. Нужно будет уйти в отпуск. Но сейчас я переживаю за свое направление, за выборы переживаю меньше всего. Баллотироваться буду обязательно, не могу не баллотироваться. Меня "съедят” если не буду баллотироваться”, – заявил Михаил Лысенко.


Как известно, помимо того, что Лысенко является заместителем городского головы Днепра и директором департамента благоустройства и инфраструктуры, он – действующий депутат горсовета.

Напомним, ранее Михаил Лысенко предлагал переименовать русский язык в южноукраинский.

Днепровский горсовет Днепр выборы мэр заместитель Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Лидер группы "ТИК" и советник экс-главы Винницкой ОГА основали политическую партию
08 июля 2020, 17:45
Очередное наследство Атрошенко: мэр Чернигова задекларировал еще почти 165 миллионов
08 июля 2020, 16:02
Кандидатов в мэры от "Слуги народа" вероятно будут проверять на полиграфе
08 июля 2020, 12:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Зачем Петрашко хочет "взломать" ProZorro и почему это может стоить Украине $600 млн ежегодно
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »