13:20  19 июня
Президент назначил главой Винницкой ОГА Сергея Борзова
09:29  19 июня
Ляшко: около 6 тысяч украинских медиков инфицированы COVID-19
12:07  19 июня
Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 июня 2020, 15:21 1

Кровь и люди в камуфляжах: в Днепре проходят массовые обыски в горсовете

19 июня 2020, 15:21 1
Читайте також українською мовою
Причины обысков пока неизвестны
Причины обысков пока неизвестны
Читайте також
українською мовою

Сразу по нескольким адресам, где расположены коммунальные предприятия и управления Днепровского горсовета, а также в некоторых СМИ проводятся обыски

Об этом пишет издание "Наше Місто" и сотрудники департаментов горсовета в соцсетях, передает RegioNews.

Синхронно с презентацией партии в Киеве начались обыски в помещениях Днепровского городского совета а так же в некоторых редакциях СМИ.

Во время презентации Борис Филатов вышел ответить на звонок, после чего сообщил публике об обысках в мэрии Днепра.

Так, на ул. Мечникова, 7, где расположен офис КП "Организационно-аналитическая служба" Днепровского горсовета, полно людей в камуфляжах. Рядом с крыльцом – капли крови. Территория огорожена.

Журналистов на место событий не пускают. Правоохранители на вопросы не отвечают и комментариев не дают.

Пятница, хоть и не 13-е, но твориться трэш. Началась пресс-конференция мэра. И к нам в помещение заходят силовики. Как будто под диктовку: "Уберите мэра с пресс-конференции, и мы от вас уйдем".

Но ребята, наверное, не знают, что исполнительные органы немного другим заниматься, пришли не по адресу", — написал специалист отдела по работе с ОСМД, ОСН и ЖСК Днепровского горсовета Владислав Макарец.

Пятница хоть и не 13 но твориться трэш Началась пресс-конференция мэра. И к нам в помещение заходят силовики. Как...

Опубліковано Makarets Vladyslav Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

Напомним, час назад В Киеве состоялась презентация партии мэров.

Запуск "партии мэров" взял на себя городской глава Днепра Борис Филатов

обыски Днепровский горсовет Днепр Борис Филатов партия мэров
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Городской голова Кропивницкого прокомментировал свое участие в партии мэров
19 июня 2020, 15:04
Мэр Харькова Кернес рассказал, от какой партии пойдет на местные выборы
19 июня 2020, 14:59
В Киеве состоялась презентация партии мэров
19 июня 2020, 14:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »