Кровь и люди в камуфляжах: в Днепре проходят массовые обыски в горсовете

Причины обысков пока неизвестны

Причины обысков пока неизвестны

Сразу по нескольким адресам, где расположены коммунальные предприятия и управления Днепровского горсовета, а также в некоторых СМИ проводятся обыски

Об этом пишет издание "Наше Місто" и сотрудники департаментов горсовета в соцсетях, передает RegioNews.

Синхронно с презентацией партии в Киеве начались обыски в помещениях Днепровского городского совета а так же в некоторых редакциях СМИ.

Во время презентации Борис Филатов вышел ответить на звонок, после чего сообщил публике об обысках в мэрии Днепра.

Так, на ул. Мечникова, 7, где расположен офис КП "Организационно-аналитическая служба" Днепровского горсовета, полно людей в камуфляжах. Рядом с крыльцом – капли крови. Территория огорожена.

Журналистов на место событий не пускают. Правоохранители на вопросы не отвечают и комментариев не дают.

Пятница, хоть и не 13-е, но твориться трэш. Началась пресс-конференция мэра. И к нам в помещение заходят силовики. Как будто под диктовку: "Уберите мэра с пресс-конференции, и мы от вас уйдем". Но ребята, наверное, не знают, что исполнительные органы немного другим заниматься, пришли не по адресу", — написал специалист отдела по работе с ОСМД, ОСН и ЖСК Днепровского горсовета Владислав Макарец.

Пятница хоть и не 13 но твориться трэш Началась пресс-конференция мэра. И к нам в помещение заходят силовики. Как... Опубліковано Makarets Vladyslav Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

Напомним, час назад В Киеве состоялась презентация партии мэров.