На хабарі затримали начальницю відділу поліції на Волині
Встановлено, що 28-річна капітан поліції, за допомогу у поверненні вилученого"Volkswagen" та закриття кримінального провадження, вимагала з фігуранта кримінального провадження 1,5 тисячі доларів США, інформує RegioNews з посиланням на сайт Нацполіції України.
Оперативники задокументували факт отримання поліцейською першої частини домовленої суми - 500 доларів США.
На передачі другого "траншу" – 700 доларів – поліцейську затримали, а кошти вилучили.
Фігурантку корупційних дій затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їй вже оголошено про підозру. Подано клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу.
У разі доведення вини поліцейській загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
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