У Кривому Розі з лікарні втік COVID-позитивний пацієнт

16 квітня із Криворізької інфекційної лікарні №1 втік містянин, у якого лабораторно підтвердили коронавірус

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16 квітня із Криворізької інфекційної лікарні №1 втік містянин, у якого лабораторно підтвердили коронавірус

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Перший криворізький”.

Інформацію про втечу чоловіка із медзакладу також підтвердили у прес-службі Криворізького відділу поліції.

Криворіжця госпіталізували із скаргами на підвищену температуру тіла та загальну слабкість. У лікарні ПЦР-тестування підтвердило інфікування коронавірусом. У четвер, 16 квітня, о 12:30 хворий самовільно покинув місце лікування. Був одягнений у картату сорочку, чорні спортивні штани та кімнатні капці.

Правоохоронці зараз розшукують втікача. Криворіжцю загрожує адміністративна та, ймовірно, кримінальна відповідальність за порушення карантину.

Як писали RegioNews раніше, 15 квітня на Буковині коронавірус підтвердили ще у чотирьох священиків, один з яких не погоджується з діагнозом і збирається правити службу в церкві.