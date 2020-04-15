У Дніпрі батько з сином на медичних тендерах прибрали до рук 4 мільйони

Трохи більше року тому, у березні 2019-го, Кабмін скасував граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10%, які встановлювались для закупівлі медвиробів за кошти державного та місцевих бюджетів. На думку ініціаторів це мало розворушити внутрішній ринок та зупинити невтішну для країни динаміку зменшення асортименту специфічних медичних апаратів

Трохи більше року тому, у березні 2019-го, Кабмін скасував граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10%, які встановлювались для закупівлі медвиробів за кошти державного та місцевих бюджетів. На думку ініціаторів це мало розворушити внутрішній ринок та зупинити невтішну для країни динаміку зменшення асортименту специфічних медичних апаратів

До цього, наголошували українські постачальники, максимальна націнка у 10% не покривала витрат на ввезення та розмитнення товару, гарантійне, сервісне та післягарантійне обслуговування. А це, у свою чергу зумовлювало низьку активність фірм на бюджетних торгах в ProZorro.

Здавалось би, ситуація змінилась на краще, а значить проблему вирішено. Однак замість появи нових гравців, на ринку спостерігається тенденція до ділення великих фірм-постачальників на декілька умовно-незалежних гравців, які по факту збирають виторг в єдиний "казан". Чудово ілюструє ситуацію наступний випадок.

Наприкінці березня тендерний комітет Марганецької центральної міської лікарні Дніпропетровської області опублікував в системі ProZorro повідомлення про намір укласти договір на придбання специфічного обладнання. Мова йде про відеоендоскопічну систему вартістю 490 тисяч гривень. Постачальником, за результатом проведеного аукціону, має стати ФОП Єрохін Дмитро Вікторович.

У разі підписання контракту до кінця квітня підприємець має поставити медзакладу устаткування для операційних блоків в наступній комплектації: процесор, відеогастроскоп, відеоколоноскоп, РК-дисплей, ендоскопічна стійка та відсмоктувач. Все обладнання повинно бути випущеним не раніше 2017 року та не перебувати до цього у вжитку.

Здавалось би, цілком банальна закупівля. Два учасники, мінімальна конкуренція, номінальна – 5 тисяч гривень, та все ж економія. Однак не все так просто.

Єдиним учасником, що долучився до торгів окрім вже згаданого ФОПа стало дніпровське ТОВ "Науково-технічне підприємство "Технопарк-сервіс". Офіційний сайт підприємства повідомляє, що фірма "понад 20 років займається ремонтом ендоскопічної техніки, володіє висококваліфікованим і навченим персоналом, сучасним обладнанням і широкими контактами з фірмами - виробниками, як готової продукції, так і комплектуючими".

Директор фірми – Олександр Панасенко, також досить відома у вузьких колах особа. Зокрема він є одним із власників-авторів чотирьох патентів серед яких способи фіброволоконної ендокардіоскопії лівого передсердя та хірургічного лікування дилатаційної кардіоміопатії. Крім того Олександр Панасенко вказаний як співавтор винаходу "Ендоскопічний пристрій для субсифоїдальної резекції та фенестрації перикарду". Як бачимо – підхід компанії до підбору персоналу вельми серйозний.

Проте "Технопарк-сервіс" важко назвати успішним учасником публічних закупівель. З 2016 року ТОВка змогла отримати бюджетних підрядів лише на чверть мільйона гривень.

Та повернемось власне до закупівлі марганецьких медиків. Перше на що варто звернути увагу – відсутність активної конкуренції під час проведення аукціону. Учасники не знижували своїх початкових ставок, хоча різниця між ними була не надто суттєвою.

Крім того подані учасниками документи мають спільні дрібні, та все ж помітні, дефекти сканування, як то цятки внизу лівого нижнього кута аркуша, сіруваті лінії з правого боку та характерні вигини. Зауважимо й ідентичний текст довідок, які учасники мали надавати в довільному вигляді, а також спільне нетипове звернення до тендерного комітету – "голові комітету з конкурсних торгів".

Усі ці побічні докази вказують на узгоджені дії номінальних конкурентів. Однак цього відверто було б недостатньо для подання скарги до Антимонопольного комітету України. Більш наочний факт пов’язаності учасників варто шукати в переліку власників ТОВ "НТП "Технопарк-сервіс". Так серед засновників підприємства, за даними держреєстру, серед інших зазначений Єрохін Віктор Васильович, що прописаний у місті Дніпро, по вулиці Ближній. Ця ж адреса значиться в реєстраційних даних його сина, ФОПа Єрохіна Дмитра Вікторовича з яким підприємство конкурувало на торгах.

У разі підписання контракту з Марганецькою центральною міською лікарнею це стануть вже 8 торги успішно "розпиляні" Дмитром Єрохіним та ТОВ "НТП "Технопарк-сервіс". При цьому усі договори на торгах з такою номінальною конкуренцією отримував саме ФОП. Мова йде про наступних замовників та суми контрактів:

КП КЗОЗ "Солонянська центральна районна лікарня" ДОР" – 500 тис грн;

КНП "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського району м. Києва – 1,29 млн грн;

КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня ЗОР" – 104,3 тис грн;

КНП "Чернівецька центральна районна лікарня Чернівецької районної ради" - 378 тис грн;

КНП "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" - 329 тис грн;

КНП "Онкологічний диспансер м. Маріуполь" - 118,5 тис грн;

КНП "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" - 399,5 тис грн.

Ще один договір з Чернівецькою районною лікарнею на суму 378 тис грн вдалось розірвати завдяки втручанню Державної аудиторської служби України.

Таким чином порушуючи закони України "Про захист економічної конкуренції" та "Про публічні закупівлі" ФОП Дмитро Єрохін встиг отримати замовлень на суму 3,12 млн грн та націлився на постачання обладнання ще на 490 тис грн.

Якщо ж на відвертий розпил бюджетних коштів все ж зверне увагу Антимнопольний комітет, учасників цієї змови очікуватиме штраф у розмірі до 10% від виторгу за останній звітний рік, а також трирічна заборона на участь у відкритих торгах.