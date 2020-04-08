У Кривому Розі усі хворі побороли коронавірус
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Криворізьку міську раду.
Нагадаємо, що у Криворізькій інфекційній лікарні з діагнозом COVID-19 перебувають 5 людей. Четверо з них – члени однієї родини, ще один пацієнт - з Нікополя. Повторне ПРЛ-тестування показало негативний результат на наявність коронавірусу в організмі. Тепер містяни очікують іще на один аналіз. Якщо і це дослідження не виявить "китайський” вірус в організмах, людей з медзакладу відпустять додому.
4 березня у місті Кривий Ріг із інфекційної лікарні виписали першу пацієнтку , що одужала від коронавірусу. Це - 61-річна жінка, котра їздила до Києва провідувати доньку. Там захворіла на атипову пневмонію. Вже нездоровою повернулася до Кривого Рогу, де її 25 березня госпіталізували. Опісля до інфекційно лікарні потрапив і її 63-річний чоловік.
У той же час із підозрою на коронавірус у лікарні №7 знаходиться містянка, яку госпіталізували 4 квітня на 40-му тижні вагітності з симптомами ГРВІ. Результати її аналізів здалися лікарям сумнівними й вони ізолювали пацієнтку від інших породіль.
Тим часом у Першотравенську Дніпропетровської області 7 квітня виявили 15 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив голова облдержадміністраціїОлександр Бондаренко.
Загалом у регіоні станом на 9:00 8 квітня відомо про 41 хворого. 4 людини вже подолали недугу.
Нагадаємо, що 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.
Як писали RegioNews раніше, 27 березня до 21-ї лікарні Дніпра прибули 15 стаціонарних і 5 портативних апаратів штучної вентиляції легень, які місто придбало для лікування хворих на коронавірус.
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