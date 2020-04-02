"Готуємось до найгіршого” - мер Дніпра вразив заявою про коронавірус

Очільник Дніпровської міської ради Борис Філатов заявив про те, що на території міських кладовищ вже викопали 600 могил для поховання загиблих від COVID-19

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Очільник Дніпровської міської ради Борис Філатов заявив про те, що на території міських кладовищ вже викопали 600 могил для поховання загиблих від COVID-19

Про це інформують RegioNews із посиланням на допис Бориса Філатова на Facebook-сторінці. "На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавіруса. Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків. Судмедексперти і санітари забезпечуються засобами індивідуального захисту”. - написав Філатов. Додав, що у зв'язку із розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні в Дніпрі змінилися правила поховання померлих із підозрою на інфікування. Відтепер проводити розтини тіл пацієнтів, що померли від COVID-19 чи мали на нього підозру, заборонено. Тіла мають ретельно продезинфікувати, вкласти у герметичний пакет і видати рідним у закритій труні. Також заборонено збиратися у натовп під час поховання. Нагадаємо, що станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків. Як писали RegioNews раніше, 1 квітня стали відомі результати ПЛР-аналізів на коронавірус 77 мешканців обласного центру та Дніпропетровської області. Вони виявилися негативними.





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