Стали відомі результати аналізів на COVID-19 у мешканців Дніпропетровської області
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Дніпропетровської ОДА.
"На щастя, нових випадків коронавірусу за останню добу не виявили. Статистика та сама – 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, одна людина одужала. Ще семеро пацієнтів нині проходять обстеження”, - сказав директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.
Усього на наявність коронавірусної інфекції в організмі перевірили 77 мешканців Дніпра та області. Усі дослідження показали негативний результат.
Нагадаємо, що днями Дніпропетровський обласний штаб протидії коронавірусу визначив 18 госпітальних баз, які в разі необхідності прийматимуть хворих.
З COVID-позитивними пацієнтами готові працювати Нікопольська міська лікарня №1, Першотравенська ЦЛ, Новомосковська ЦЛ, Синельниківська ЦЛ, Павлоградська лікарня інтенсивного лікування, Кам’янська міська лікарня №7. У Кривому Розі хворих приймуть міські лікарні №№ 7,8,11 та інфекційна лікарня №1. У Дніпрі допомогу інфікованим "китайським” вірусом нададуть міські лікарні №№ 4,6,8,9,16, Дніпровська клінічна лікарня № 21, Дніпровська дитяча міська лікарня №6 та обласна лікарня ім. Мечникова.
Як писали RegioNews раніше, 30 березня стало відомо про новий випадок інфікування COVID-19 у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області - там заразився чоловік.
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