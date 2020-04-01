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Олександра Василенко
журналіст
01 квітня 2020, 17:34

Стали відомі результати аналізів на COVID-19 у мешканців Дніпропетровської області

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01 квітня 2020, 17:34
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1 квітня стали відомі результати ПЛР-аналізів на коронавірус 77 мешканців обласного центру та Дніпропетровської області
Фото: Pixabay
1 квітня стали відомі результати ПЛР-аналізів на коронавірус 77 мешканців обласного центру та Дніпропетровської області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Дніпропетровської ОДА.

"На щастя, нових випадків коронавірусу за останню добу не виявили. Статистика та сама – 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, одна людина одужала. Ще семеро пацієнтів нині проходять обстеження”, - сказав директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

Усього на наявність коронавірусної інфекції в організмі перевірили 77 мешканців Дніпра та області. Усі дослідження показали негативний результат.

Нагадаємо, що днями Дніпропетровський обласний штаб протидії коронавірусу визначив 18 госпітальних баз, які в разі необхідності прийматимуть хворих.

З COVID-позитивними пацієнтами готові працювати Нікопольська міська лікарня №1, Першотравенська ЦЛ, Новомосковська ЦЛ, Синельниківська ЦЛ, Павлоградська лікарня інтенсивного лікування, Кам’янська міська лікарня №7. У Кривому Розі хворих приймуть міські лікарні №№ 7,8,11 та інфекційна лікарня №1. У Дніпрі допомогу інфікованим "китайським” вірусом нададуть міські лікарні №№ 4,6,8,9,16, Дніпровська клінічна лікарня № 21, Дніпровська дитяча міська лікарня №6 та обласна лікарня ім. Мечникова.

Як писали RegioNews раніше, 30 березня стало відомо про новий випадок інфікування COVID-19 у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області - там заразився чоловік.

Автор(и) статті: Олександра Василенко

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