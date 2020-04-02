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Александра Василенко
журналист
02 апреля 2020, 13:33 53

"Готовимся к худшему” - мэр Днепра поразил заявлением о коронавирусе

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02 апреля 2020, 13:33 53
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Глава Днепровского городского совета Борис Филатов заявил о том, что на территории городских кладбищ уже выкопали 600 могил для захоронения погибших от COVID-19
Фото:depositphotos
Глава Днепровского городского совета Борис Филатов заявил о том, что на территории городских кладбищ уже выкопали 600 могил для захоронения погибших от COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение Бориса Филатова на Facebook-странице.

"На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков. Судмедэксперты и санитары обеспечиваются средствами индивидуальной защиты”. - написал Филатов.

Добавил, что в связи с распространение коронавирусной инфекции в Украине в Днепре изменились правила захоронения умерших с подозрением на инфицирование. Отныне проводить вскрытие тел пациентов, умерших от COVID-19 и тех, которые имели на него подозрение, запрещено. Тела должны тщательно продезинфицировать, вложить в герметичный пакет и выдать родным в закрытом гробу. Также запрещено собираться в толпу во время погребения.

Напомним, что по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, 1 апреля стали известны результаты ПЦР-анализов на коронавирус 77 жителей областного центра и Днепропетровской области. Они оказались отрицательными.



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