"Готовимся к худшему” - мэр Днепра поразил заявлением о коронавирусе
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение Бориса Филатова на Facebook-странице.
"На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков. Судмедэксперты и санитары обеспечиваются средствами индивидуальной защиты”. - написал Филатов.
Добавил, что в связи с распространение коронавирусной инфекции в Украине в Днепре изменились правила захоронения умерших с подозрением на инфицирование. Отныне проводить вскрытие тел пациентов, умерших от COVID-19 и тех, которые имели на него подозрение, запрещено. Тела должны тщательно продезинфицировать, вложить в герметичный пакет и выдать родным в закрытом гробу. Также запрещено собираться в толпу во время погребения.
Напомним, что по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
Как писали RegioNews ранее, 1 апреля стали известны результаты ПЦР-анализов на коронавирус 77 жителей областного центра и Днепропетровской области. Они оказались отрицательными.
- 15:22 02 апреля Кличко просит киевлян жаловаться на завышенные цены продуктов первой необходимости
- 15:19 02 апреля Боевики огласили списки тех, кого подготовили на обмен
- 15:06 02 апреля В Черкассах священнослужитель с COVID-19 в тяжелом состоянии
- 15:05 02 апреля Нефть негде хранить: цены на топливо могут обвалиться до нуля
- 14:51 02 апреля Депутаты хотят обсудить с Зеленским скандальные пленки Ермака-младшего
- 14:36 02 апреля Минрегион Чернышова "забыл" о реформе Зеленского - СМИ
- 09:08 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака