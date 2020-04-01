Стали известны результаты анализов на COVID-19 у жителей Днепропетровской области
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Днепропетровской ОГА.
"К счастью, новых случаев коронавируса за последние сутки не обнаружили. Статистика та же – 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, один человек выздоровел. Еще семеро пациентов сейчас проходят обследование”, - сказал директор департамента охраны здоровья Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
Всего на наличие коронавирусной инфекции в организме проверили 77 жителей Днепра и области. Все исследования показали отрицательный результат.
Напомним, что на днях Днепропетровский областной штаб противодействия коронавирусу определил 18 госпитальных баз, которые в случае необходимости будут принимать больных.
С COVID-положительными пациентами готовы работать Никопольская городская больница №1, Первомайская ЦБ, Новомосковска ЦБ, Синельниковская ЦБ, Павлоградская больница интенсивного лечения, Каменская городская больница №7. В Кривом Роге больных примут городские больницы №№ 7,8,11 и инфекционная больница №1. В Днепре помощь инфицированным "китайским” вирусом предоставят городские больницы №№ 4,6,8,9,16, Днепровская клиническая больница № 21, Днепровская детская городская больница №6 и областная больница им. Мечникова.
Как писали RegioNews ранее, 30 марта стало известно о новом случае инфицирования COVID-19 в городе Кривой Рог Днепропетровской области - там заразился мужчина.
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