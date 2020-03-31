У Кривому Розі нове зараження коронавірусом: що відомо

30 березня стало відомо про новий випадок інфікування COVID-19 у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області - там заразився чоловік

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30 березня стало відомо про новий випадок інфікування COVID-19 у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області - там заразився чоловік

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію Криворізького управління охорони здоров’я.

До інфекційної лікарні у стані середньої тяжкості потрапив 63-річний чоловік. Лабораторні тести підтвердили наявність у його організмі коронавірусної інфекції.

З’ясувалося, що це - чоловік першої COVID-позитивної містянки. 61-річна жінка їздила до Києва провідувати доньку. Там захворіла на типову пневмонію. Вже нездоровою повернулася до Кривого Рогу, де її 25 березня госпіталізували.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, епідемія коронавірусу в Україні найближчим часом не піде на спад: її пік очікують у другій половині квітня.

Тим часом спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров'я говорять про те, що від коронавірусу помре 3,4% людей з підтвердженим діагнозом.