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Александра Василенко
журналист
31 марта 2020, 18:44 5

Из-за коронавируса промышленный гигант сокращает свое производство в Украине

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українською мовою
31 марта 2020, 18:44 5
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Крупный производитель металла ArcelorMittal, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области, из-за эпидемии COVID-19 и карантина сократил свои промышленные мощности
Фото: ArcelorMittal
Крупный производитель металла ArcelorMittal, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области, из-за эпидемии COVID-19 и карантина сократил свои промышленные мощности

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на портал "Металлургпром”.

"В ответ на распространение вируса COVID-19 компания сокращает производственные операции, адаптировав такие меры для каждой страны в соответствии с региональным спросом и требованиями правительств”, - заявляет руководство предприятия.

Добавляют, что снижение промышленных мощностей - это вынужденная мера, на которую идут филиалы ArcelorMittal во всем мире. Так, в Италии ArcelorMittal отложил перезапуск доменной печи и остановил цех холодного проката.

Как информировали RegioNews раньше, по состоянию на 27 марта 3 случая заболевания коронавирусом обнаружили в Днепропетровской области.

Автор(ы) статьи: Александра Василенко

коронавирус промышленность Кривой Рог Днепропетровская область
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