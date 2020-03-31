Из-за коронавируса промышленный гигант сокращает свое производство в Украине

Крупный производитель металла ArcelorMittal, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области, из-за эпидемии COVID-19 и карантина сократил свои промышленные мощности

Фото: ArcelorMittal

Крупный производитель металла ArcelorMittal, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области, из-за эпидемии COVID-19 и карантина сократил свои промышленные мощности

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на портал "Металлургпром”.

"В ответ на распространение вируса COVID-19 компания сокращает производственные операции, адаптировав такие меры для каждой страны в соответствии с региональным спросом и требованиями правительств”, - заявляет руководство предприятия.

Добавляют, что снижение промышленных мощностей - это вынужденная мера, на которую идут филиалы ArcelorMittal во всем мире. Так, в Италии ArcelorMittal отложил перезапуск доменной печи и остановил цех холодного проката.

Как информировали RegioNews раньше, по состоянию на 27 марта 3 случая заболевания коронавирусом обнаружили в Днепропетровской области.