Над вами будуть сміятися: чому на Миколаївщині не можуть "поділити" гроші на боротьбу з коронавірусом

Поки в Україні повним ходом йде боротьба з коронавірусом, в Миколаївській області розгорілися політичні баталії, через які досі не розподілені кошти на протиепідемічні заходи

Фото: ОДА

Поки в Україні повним ходом йде боротьба з коронавірусом, в Миколаївській області розгорілися політичні баталії, через які досі не розподілені кошти на протиепідемічні заходи

Як раніше повідомляли RegioNews, депутати Миколаївської обласної ради вже втретє не змогли зібратися на бюджетну комісію, щоб розподілити кошти на запобігання поширенню на території області коронавіруса.

Справа в тому, що Миколаївська ОДА подала на розгляд позачергової сесії облради проект рішення "Про внесення зміни до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік" де зазначено, що збільшуються видатки по головним розпорядникам коштів обласного бюджету за рахунок залишків обласного бюджету на суму 335,9 мільйонів гривень. В документах вказувалося, що на боротьбу з коронавірусом хочуть передбачити 48,7 мільйонів гривень. Частина коштів Миколаївська ОДА пропонує витратити на інші потреби області. Так, 7,2 мільйона гривень пропонується направити на встановлення ліфтів в Миколаївській обласній клінічній лікарні. А 42,8 млн грн і зовсім - на ремонт і утримання доріг.

25 березня в обласній раді повинно було відбудуться засідання бюджетної комісії, на якому депутатам пропонувалося розглянути цей документ.

Частина депутатів з якихось причин не прийшли на засідання, комісію скасували. Голова комісії Федір Барна звинуватив у всьому голову обласної ради Вікторію Москаленко, мовляв, вона вплинула на депутатів і ті не прийшли на комісію.

Крім того, на думку депутата Барни, через деструктив з боку Москаленко, депутати не можуть провести сесію обласної ради.

"Відповідально заявляю, що голова обласної ради вчора і позавчора категорично заборонила апарату обдзвонювати і запрошувати депутатів. Більш того, заблокувала (роботу – ред.). Це диверсія, і це, я тобі скажу, підстави для ДБР розглянути питання" - сказав Федір Барна.

В той же вечір відповідна реакція надійшла і від голови обласної ради Москаленко, яка спростувала будь-яке втручання в роботу депутатської комісії. Вона організувала брифінг, на якому розкритикувала проект рішення щодо розподілу грошей. Керівниця облради заявила, що губернатору ОДА Олександру Стаднику немає справи до боротьби з коронавірусом і взагалі його не було 2 тижні на робочому місці, а його підлеглі не можуть без нього вирішувати питання.

Вогонь в масло підлив і голова бюджетної комісії Федір Барна, який, за інформацією видання Мой город, увірвався на брифінг Москаленко і обізвав її "брехливою тварюкою".

"Я вам ще раз кажу, я змушений буду поїхати зараз в ГБР написати заяву, і я скажу, що особисто ви телефонували вночі, я зробив скрін, як писали мені "не збирай комісію". Ви просто брехлива тварюка! Тварюка – це боже створіння, тварюка — це така людина, яка просто боже створення. Вікторія Вікторівна, перестаньте брехати людям, ви сьогодні просто маніпулюєте", - заявив Барна.

В результаті голова обласної ради не пішла на поступки і зовсім повернула проект рішення в ОДА. У пояснювальному листі вона написала свої пропозиції щодо розподілу коштів. Про це стало відомо сьогодні, 26 березня, під час брифінгу в Миколаївській ОДА щодо ситуації з коронавірусом.

Заступник голови ОДА з фінансових питань Тетяна Стахевич вважає рішення Москаленко - порушенням регламенту роботи облради.

"Також вона (голова обласної ради Вікторія Москаленко – ред.) у цьому листі надає свої пропозиції і пише, що депутати облради розробили програму боротьби із захворюванням на коронавірус, вона надала нам табличку заходів без будь-якого фінансування, без будь-яких розрахунків. І пропонує фінансові розрахунки зробити у цю програму. Це є ще одним порушенням регламенту роботи облради, тому що одноосібно пані Москаленко не має права приймати такі рішення", розповіла Стахевич.

Усієї цієї ситуації не витримав і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він закликав депутатів області швидше розподілити гроші, а інакше "з них будуть сміятися".

"Зберіться, будь ласка, на комісію, розподіліть кошти. Якщо у вас є з цього приводу якісь суперечки, то вирішите їх публічно чи не публічно, але дайте можливість використати кошти державної субвенції. Цього очікують міста обласного підпорядкування, і взагалі цього очікують громади. Якщо ви поставите на першу лінію свої особисті амбіції або політичні, то ці кошти просто підуть від вас і над вами будуть сміятися як над людьми, які втратили фінансовий ресурс, - Заявив Сєнкевич.

Підсумком дня стало розпорядження Москаленко про скликання на сегодня, 27 березня, сесії обласної ради. Документ опублікував у Facebook депутат облради Юрій Кормышкин. За його словами, буде розглянуто розподіл коштів близько 40-60 млн грн на боротьбу з епідемією.

А поки Миколаївська ОДА та Миколаївська облрада не можуть розібратися у своїх повноваженнях і домовитися, в районах протистоять коронавирусу своїми силами.

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