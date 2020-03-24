В Днепре дезинфицируют подъезды многоэтажек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.
Проводят ее с помощью специальных распылителей. Сейчас город закупил 50 бензиновых устройств, а в ближайшее время ожидается поставка еще 160 механических (вакуумных). Во время дезинфекции коммунальщики распыляют специальное обеззараживающее средство - хлорсодержащий раствор. В горсовете уверяют, что он вполне безопасен для людей. Прежде всего обрабатываются первые этажи, прогоны, лифты и непосредственно входы в подъезды.
24 марта работа начата на жилых массивах Красный Камень, Покровский, Тополь. Такую обработку планируют проводить регулярно.
В дальнейшем распылителями планируют дезинфицировать общественный транспорт, места массового скопления людей и тому подобное.
Напомним, в Днепре зафиксировано два случая заболевания коронавирусом: супруги сейчас находится под наблюдением медиков в 21-й больнице.
В Украине зафиксировано уже 97 случаев заболевания covid-19.
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