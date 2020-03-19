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19 березня 2020, 15:44 13

11 мешканців Дніпропетровської області перевіряють на коронавірус

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19 березня 2020, 15:44 13
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В Дніпропетровській області 11 пацієнтів у двох лікарнях проходять діагностичне обстеження на COVID-19
Фото: ДніпрОДА
В Дніпропетровській області 11 пацієнтів у двох лікарнях проходять діагностичне обстеження на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

Нині вони ізольовані та знаходяться під наглядом лікарів, стан – задовільний. Дев’ятеро з них знаходяться в Дніпровській міській лікарні №21, решта – в інфекційній лікарні Кривого Рогу.

Артисти оперного театру, які днями приїхали з європейських гастролей та зараз знаходяться в обсервації на території області, почуваються добре.

Загалом в Україні – 16 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. На Дніпропетровщині – жодного.

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