В Дніпропетровській області трупу оперного театру, що гастролювала в Європі, відправили на обсервацію

Трьох учасників колективу Дніпропетровського академічного театру опери та балету, який перервав європейські гастролі через ситуацію з коронавірусом та закриттям кордону, доправили під нагляд медичних працівників Дніпровської міської клінічної лікарні № 21

Фото: ДніпроОДА

Трьох учасників колективу Дніпропетровського академічного театру опери та балету, який перервав європейські гастролі через ситуацію з коронавірусом та закриттям кордону, доправили під нагляд медичних працівників Дніпровської міської клінічної лікарні № 21

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації. У них виявлено незначне підвищення температури. Ще 40 людей перебувають на обсервації на території області. В ОДА повідомили, що всі вони почуваються добре. За їхнім станом здоров’я спостерігатимуть найближчі два тижні. До швейцарської Женеви трупа Дніпропетровського академічного театру опери та балету виїхала 11 березня. На гастролі відправилися двома автобусами. Загалом – 39 артистів та працівники сцени і 4 водії. Проїхавши через Польщу та Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на ночівлю у Франції. Через ситуацію з коронавірусом та закриттям кордону гастролі перервали. Нагадаємо, в Дніпропетровській області не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом, але 17 березня в Дніпрі ухвалили рішення про тимчасове зупинення роботи ресторанів, кафе, розважальних і фітнес-центрів, закладів культури. В Україні станом на 17 березня (9:00) лабораторно підтверджено 7 випадків COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області та м. Київ (2). Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) 11 березня Кабмін ввів карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня. 17 березня Верховна Рада схвалила закон про протидію коронавірусу.

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