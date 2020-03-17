В Дніпропетровській області трупу оперного театру, що гастролювала в Європі, відправили на обсервацію
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації.
У них виявлено незначне підвищення температури. Ще 40 людей перебувають на обсервації на території області. В ОДА повідомили, що всі вони почуваються добре. За їхнім станом здоров’я спостерігатимуть найближчі два тижні.
До швейцарської Женеви трупа Дніпропетровського академічного театру опери та балету виїхала 11 березня. На гастролі відправилися двома автобусами. Загалом – 39 артистів та працівники сцени і 4 водії.
Проїхавши через Польщу та Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на ночівлю у Франції. Через ситуацію з коронавірусом та закриттям кордону гастролі перервали.
Нагадаємо, в Дніпропетровській області не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом, але 17 березня в Дніпрі ухвалили рішення про тимчасове зупинення роботи ресторанів, кафе, розважальних і фітнес-центрів, закладів культури.
В Україні станом на 17 березня (9:00) лабораторно підтверджено 7 випадків COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області та м. Київ (2).
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня Кабмін ввів карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня. 17 березня Верховна Рада схвалила закон про протидію коронавірусу.
- 17:08 17 березня Львів веде переговори щодо придбання тестів на коронавірус у Південній Кореї
- 16:55 17 березня У Сумах на боротьбу з коронавірусом витратять 20 мільйонів
- 16:52 17 березня У Києві осіб без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт
- 16:50 17 березня Нардеп Юзик з 95-го кварталу потрапив в ДТП
- 16:38 17 березня Коронавірус: долар перевалив за 29 гривень
- 16:37 17 березня Путін під час карантину відвідає окупований Крим
- 15:47 17 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих