11 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус

В Днепропетровской области 11 пациентов в двух больницах проходят диагностическое обследование на COVID-19

Фото: ДнепрОГА

В Днепропетровской области 11 пациентов в двух больницах проходят диагностическое обследование на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

Сейчас они изолированы и находятся под наблюдением врачей, состояние - удовлетворительное. Девять из них находятся в Днепровской городской больнице №21, остальные - в инфекционной больнице Кривого Рога.

Артисты оперного театра, которые на днях приехали из европейских гастролей и сейчас находятся в обсервации на территории области, чувствуют себя хорошо.

Всего в Украине - 16 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. На Днепропетровщине - ни одного.

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