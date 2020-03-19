15:04  19 марта
Нардеп Шахов рассказал, где подцепил коронавирус
11:46  19 марта
Банкам разрешили предоставить льготы клиентам по кредитам
15:25  19 марта
Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ
UA | RU
UA | RU
19 марта 2020, 15:44 20

11 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус

Читайте також
українською мовою
19 марта 2020, 15:44 20
Читайте також українською мовою
В Днепропетровской области 11 пациентов в двух больницах проходят диагностическое обследование на COVID-19
Фото: ДнепрОГА
В Днепропетровской области 11 пациентов в двух больницах проходят диагностическое обследование на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

Сейчас они изолированы и находятся под наблюдением врачей, состояние - удовлетворительное. Девять из них находятся в Днепровской городской больнице №21, остальные - в инфекционной больнице Кривого Рога.

Артисты оперного театра, которые на днях приехали из европейских гастролей и сейчас находятся в обсервации на территории области, чувствуют себя хорошо.

Всего в Украине - 16 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. На Днепропетровщине - ни одного.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


коронавирус подозрение
На Прикарпатье 12 человек проверяют на COVID-19
19 марта 2020, 15:37
В Житомирской области проверяют на коронавирус еще четырех человек
19 марта 2020, 15:31
Коронавирус: в Харькове на самоизоляцию ушли 22 человека
19 марта 2020, 15:06
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
19 марта 2020, 11:24
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Все блоги »
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
"Слуги" против ОПЗЖ или зачем Вадиму Рабиновичу Одесса?
19 марта 2020, 12:40
Все публикации »
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »