Коронавірус на Донбасі: бойовики повністю закривають пропуск людей через лінію розмежування

Так звана "ДНР" вирішила повністю закрити пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з 21 березня з метою недопущення проникнення коронавірусної інфекції

Фото: iz.ru

Так звана "ДНР" вирішила повністю закрити пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з 21 березня з метою недопущення проникнення коронавірусної інфекції

Як передає RegioNews, про це пишуть ЗМІ бойовиків, посилаючись на "главу "ДНР" Дениса Пушиліна. За його словами, повне припинення руху громадян через пункти прикордонного та митного контролю "ДНР" на кордоні з Україною почне діяти з 00:00 суботи, 21 березня, 2020 року. Як зазначив Пушилін, таким чином у жителів окупованих регіонів, які наразі перебувають на підконтрольній Україні території, ще є час повернутися додому. Також повідомляється, що бойовики вживатимуть всіх необхідних заходів, щоб ті, хто повернеться, перебували під наглядом лікарів. За словами бойовика, на окупованій території Донецької області на даний момент не зареєстровано жодного випадку захворювання COVID-19. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, раніше КПВВ "Станиця Луганська" закрили на два тижні.

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