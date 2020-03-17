В Днепропетровской области труппу оперного театра, гастролировавшую в Европе, отправили на обсервацию

Трех участников коллектива Днепропетровского академического театра оперы и балета, который прервал европейские гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы, доставили под надзор медицинских работников Днепровской городской клинической больницы № 21

Фото: ДнепрОГА

Трех участников коллектива Днепропетровского академического театра оперы и балета, который прервал европейские гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы, доставили под надзор медицинских работников Днепровской городской клинической больницы № 21

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

У них обнаружено незначительное повышение температуры. Еще 40 человек находятся на обсервации на территории области. В ОГА сообщили, что все они чувствуют себя хорошо. За их состоянием здоровья будут наблюдать ближайшие две недели.

В швейцарскую Женеву труппа Днепропетровского академического театра оперы и балета выехала 11 марта. На гастроли отправились на двух автобусах. В общем - 39 артистов и работники сцены и 4 водителя.

Проехав через Польшу и Германию, 14 марта трупа остановилась на ночлег во Франции. Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы гастроли прервали.

Напомним, в Днепропетровской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавируса, но 17 марта в Днепре приняли решение о временном приостановлении работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры.

В Украине по состоянию на 17 марта (9:00) лабораторно подтверждено 7 случаев COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области и. Киев (2).

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11 марта Кабмин ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля. 17 марта Верховная Рада приняла закон о противодействии коронавируса.