В Днепропетровской области труппу оперного театра, гастролировавшую в Европе, отправили на обсервацию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.
У них обнаружено незначительное повышение температуры. Еще 40 человек находятся на обсервации на территории области. В ОГА сообщили, что все они чувствуют себя хорошо. За их состоянием здоровья будут наблюдать ближайшие две недели.
В швейцарскую Женеву труппа Днепропетровского академического театра оперы и балета выехала 11 марта. На гастроли отправились на двух автобусах. В общем - 39 артистов и работники сцены и 4 водителя.
Проехав через Польшу и Германию, 14 марта трупа остановилась на ночлег во Франции. Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы гастроли прервали.
Напомним, в Днепропетровской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавируса, но 17 марта в Днепре приняли решение о временном приостановлении работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры.
В Украине по состоянию на 17 марта (9:00) лабораторно подтверждено 7 случаев COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области и. Киев (2).
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 марта Кабмин ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля. 17 марта Верховная Рада приняла закон о противодействии коронавируса.
- 16:25 17 марта В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы
- 16:07 17 марта "Киевпастранс" просит полицию обеспечить порядок во время перевозки пассажиров
- 16:02 17 марта Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска
- 15:53 17 марта Минэкономики контролирует наличие продуктов в магазинах
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:40 17 марта Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных