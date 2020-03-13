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13 березня 2020, 10:36 11

У Дніпропетровській області через карантин перенесли тренінги для бізнесу

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13 березня 2020, 10:36 11
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У Дніпропетровській області через карантин перенесли безкоштовний марафон інтенсивів з інтернет-продажу товарів за кордон для малого і середнього бізнесу від "E-Export School" від Укрпошти
Фото: ДніпрОДА
У Дніпропетровській області через карантин перенесли безкоштовний марафон інтенсивів з інтернет-продажу товарів за кордон для малого і середнього бізнесу від "E-Export School" від Укрпошти

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації.

Захід мав відбутися 13 березня в Дніпропетровській ОДА. Нові дати проведення семінарів будуть відомі пізніше.

На подію вже зареєструвалися понад 700 учасників. В ОДА запевнили, що зареєстровані підприємці зберігають за собою місце. Можуть реєструватися і нові учасники.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області карантин триватиме до 3 квітня. Його ввели з метою не допустити поширення коронавірусу. На три тижні закрили навчальні заклади. Скасували всі масові заходи, в яких запланована участь 200 і більше осіб.

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