У Дніпропетровській області через карантин перенесли тренінги для бізнесу
У Дніпропетровській області через карантин перенесли безкоштовний марафон інтенсивів з інтернет-продажу товарів за кордон для малого і середнього бізнесу від "E-Export School" від Укрпошти
У Дніпропетровській області через карантин перенесли безкоштовний марафон інтенсивів з інтернет-продажу товарів за кордон для малого і середнього бізнесу від "E-Export School" від Укрпошти
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації.
Захід мав відбутися 13 березня в Дніпропетровській ОДА. Нові дати проведення семінарів будуть відомі пізніше.
На подію вже зареєструвалися понад 700 учасників. В ОДА запевнили, що зареєстровані підприємці зберігають за собою місце. Можуть реєструватися і нові учасники.
Нагадаємо, в Дніпропетровській області карантин триватиме до 3 квітня. Його ввели з метою не допустити поширення коронавірусу. На три тижні закрили навчальні заклади. Скасували всі масові заходи, в яких запланована участь 200 і більше осіб.
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