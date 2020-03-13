В Днепропетровской области из-за карантина перенесли тренинги для бизнеса

В Днепропетровской области из-за карантина перенесли бесплатный марафон интенсивов по интернет-продаже товаров за границу для малого и среднего бизнеса от "E-Export School" от Укрпочты

Фото: ДнепрОГА

В Днепропетровской области из-за карантина перенесли бесплатный марафон интенсивов по интернет-продаже товаров за границу для малого и среднего бизнеса от "E-Export School" от Укрпочты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. Мероприятие должно было состояться 13 марта в Днепропетровской ОГА. Новые даты проведения семинаров будут известны позже. На событие уже зарегистрировались более 700 участников. В ОГА заверили, что зарегистрированные предприниматели сохраняют за собой место. Могут регистрироваться и новые участники. Напомним, в Днепропетровской области карантин продлится до 3 апреля. Его ввели с целью не допустить распространение коронавируса. На три недели закрыли учебные заведения. Отменили все массовые мероприятия, в которых запланировано участие 200 и более человек. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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