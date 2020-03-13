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13 марта 2020, 10:36 11

В Днепропетровской области из-за карантина перенесли тренинги для бизнеса

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13 марта 2020, 10:36 11
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В Днепропетровской области из-за карантина перенесли бесплатный марафон интенсивов по интернет-продаже товаров за границу для малого и среднего бизнеса от "E-Export School" от Укрпочты
Фото: ДнепрОГА
В Днепропетровской области из-за карантина перенесли бесплатный марафон интенсивов по интернет-продаже товаров за границу для малого и среднего бизнеса от "E-Export School" от Укрпочты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

Мероприятие должно было состояться 13 марта в Днепропетровской ОГА. Новые даты проведения семинаров будут известны позже.

На событие уже зарегистрировались более 700 участников. В ОГА заверили, что зарегистрированные предприниматели сохраняют за собой место. Могут регистрироваться и новые участники.

Напомним, в Днепропетровской области карантин продлится до 3 апреля. Его ввели с целью не допустить распространение коронавируса. На три недели закрыли учебные заведения. Отменили все массовые мероприятия, в которых запланировано участие 200 и более человек.

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