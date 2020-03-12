Дніпропетровська область "пішла" на карантин через загрозу коронавірусу

Дніпропетровську область перевели на карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу

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Дніпропетровську область перевели на карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Дніпропетровської облдержадміністрації.

Так, з 12 березня по 3 квітня заборонили відвідувати навчальні заклади. Скасували всі масові заходи, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Такі обмеження область ввела після оголошення Кабміном загальнонаціонального карантину.

В області заборонили відвідувати навчальні заклади всіх форм власності. Всього на карантині - 986 дитсадків, 856 шкіл, 53 ПТУ, 62 коледжі, 118 позашкільних установ, 22 ВНЗ. Навчальним закладам рекомендували на період карантину перевести навчання на дистанційну форму.

Також на карантинний режим перевели всі лікувальні установи. Зокрема, заборонили родичам відвідувати пацієнтів в стаціонарах. Медиків зобов'язали строго дотримуватися правил дезінфекції, носити маски та змінювати їх три рази в день.

Керівникам православних єпархій, іудейських, католицьких, протестантських, мусульманських організацій рекомендували під час карантину обмежити проведення масових богослужінь.

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Нагадаємо, нині у світі зареєстровано майже 120 тис лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, 4284 із них – летальні. Понад 55,2% людей вже одужали. Окрім Китаю, де вперше виявили вірус, захворювання зафіксували у 108 країнах світу. В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.