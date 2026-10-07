Удар по Прилукам: количество погибших возросло до 18, среди них четверо детей

Фото: ГСЧС

До 18 человек, среди которых четверо детей, возросло количество погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине 7 октября

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Еще 55 человек пострадали, в том числе семеро детей.

Ликвидация последствий атаки продолжается.

Спасатели разбирают разрушенные конструкции и обследуют завалы, на месте работают все экстренные службы.

Напомним, ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровщина. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Больше всего людей погибли в результате удара по Прилукам на Черниговщине. Там российская ракета разрушила два подъезда пятиэтажного дома. Было известно о пяти погибших и 26 раненых, среди которых пятеро детей.