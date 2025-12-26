Фото: Прокуратура України

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Раніше повідомлялося про викриття фейкових реабілітаційних центрів на Дніпропетровщині, де незаконно утримували людей. У Жовтих Водах та Шахтарському такі заклади працювали без ліцензій та зловживали довірою родичів, беручи з них плату від 6 000 грн на місяць. Серед постраждалих були 287 осіб, у тому числі сім неповнолітніх.

Діяльність центрів організували четверо чоловіків. Вони позиціонували свої заклади як реабілітаційні для людей із залежностями, але не мали права на надання медичної чи психологічної допомоги. У трьох установах одночасно перебували близько 300 осіб, серед яких двоє дітей віком 14–15 років та п’ять осіб по 17 років. Неповнолітніх передавали до центрів батьки або опікуни, однак замість лікування дітей примусово утримували, не дозволяючи залишити заклад за власним бажанням.

Дітей вилучено та передано до медичних установ для обстеження та надання необхідної допомоги. Під час слідчих дій із їхньою участю застосовували методику "Зелена кімната", яка допомагає мінімізувати стрес під час допиту. Під час обшуків у центрах правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документацію, особисті документи утримуваних, грошові кошти в національній та іноземній валюті, а також предмети, схожі на вогнепальну зброю.

Наразі чотирьом підозрюваним повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі двох та більше осіб з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 146 КК України). Кримінальне провадження перебуває на контролі керівника обласної прокуратури Юрія Папуші. Прокуратура також перевіряє факти можливого катування та трудової експлуатації утримуваних. Досудове розслідування триває під керівництвом слідчих ГУНП у Дніпропетровській області.

