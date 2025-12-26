16:24  26 грудня
26 грудня 2025, 18:52

Батько поранив ножем 25-річного сина: у Дніпрі затримали 45-річного підозрюваного

26 грудня 2025, 18:52
Фото: Національна поліція України
Поліція Дніпра затримала чоловіка після конфлікту в родині, в ході якого його син отримав ножове поранення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень своєму сину. Інцидент стався 26 грудня у Чечелівському районі міста під час сімейного конфлікту. В ході сварки 45-річний чоловік вдарив ножем 25-річного родича, який отримав поранення і був госпіталізований до лікарні для надання медичної допомоги.

Працівники відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання слідчі зафіксували обставини події та почали досудове розслідування.

Підозрюваному повідомлено про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин конфлікту. Правоохоронці перевіряють можливі мотиви та наявність інших свідків події, аби встановити повну картину інциденту.

Раніше повідомлялося про жахливий злочин у Кіровоградській області – чоловік прийшов до знайомого в місті Помічна через невиплачені борги, під час конфлікту завдав йому вісім смертельних поранень, після чого викрав цінні речі та підпалив будинок, намагаючись приховати сліди.

