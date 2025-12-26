Фото: Національна поліція України

Поліція Дніпра затримала чоловіка після конфлікту в родині, в ході якого його син отримав ножове поранення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень своєму сину. Інцидент стався 26 грудня у Чечелівському районі міста під час сімейного конфлікту. В ході сварки 45-річний чоловік вдарив ножем 25-річного родича, який отримав поранення і був госпіталізований до лікарні для надання медичної допомоги.

Працівники відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання слідчі зафіксували обставини події та почали досудове розслідування.

Підозрюваному повідомлено про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин конфлікту. Правоохоронці перевіряють можливі мотиви та наявність інших свідків події, аби встановити повну картину інциденту.

