26 грудня 2025, 18:43

Ворог вдарив по трьох районах Дніпропетровщини: поранені дві жінки

26 грудня 2025, 18:43
Фото: Дніпропетровська ОВА
Унаслідок атак із застосуванням дронів, артилерії та авіабомб у громадах області зафіксували поранених і масштабні руйнування

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Російські війська завдали ударів по трьох районах Дніпропетровської області, застосувавши різні види озброєння. Під обстрілами опинилися Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Внаслідок атак є поранені серед цивільного населення та зафіксовані значні руйнування об’єктів житлової і цивільної інфраструктури.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині

На Нікопольщині противник атакував FPV-дронами та артилерією. Удари припали по Нікополю, а також Мирівській і Марганецькій громадах. Внаслідок обстрілів постраждала 36-річна жінка, їй надали медичну допомогу. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, два магазини, два приватні будинки та три п’ятиповерхові житлові будинки. Також зазнали ушкоджень кілька автомобілів, які перебували поблизу місць влучань.

Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура

Синельниківський район зазнав атак із застосуванням безпілотників та керованих авіаційних бомб. Удари були спрямовані по Васильківській і Покровській громадах. Поранення дістала 86-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок влучань виникли пожежі. Одна приватна оселя зазнала часткових руйнувань, ще одна була знищена повністю. Пошкоджено близько десяти житлових будинків, три господарські споруди та об’єкти інфраструктури.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду FPV-дроном. У результаті удару зафіксовані пошкодження на території приватного підприємства. Дані щодо наслідків уточнюються, на місцях працюють відповідні служби, які фіксують руйнування та надають допомогу постраждалим.

Раніше повідомлялося, російська авіація завдала удару КАБами по Харкову – влучання сталося в одну з найжвавіших транспортних артерій міста, внаслідок чого спалахнули кілька автомобілів з людьми всередині, а в навколишніх будинках вибило вікна.

