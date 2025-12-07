Атака на Чернігівщину: відомо про загиблого
Російські військові атакували Чернігівську область. На регіон ворог скерував безпілотники
Про це повідомляє МВС, передає RegioNews.
У Новгород-Сіверську внаслідок ударів російських безпілотників загинув місцевий житель. Відомо, що це був 50-річний чоловік.
"Виникло кілька пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували", -повідомили в МВС.
Нагадаємо, 6 грудня у Дніпрі внаслідок ракетної атаки спалахнули пожежі. Для гасіння полум'я залучили авіацію.
Атака дронів на Харків: рятувальники ліквідували пожежуВсі новини »
05 грудня 2025, 07:58В Одесі росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після попередньої атаки
04 грудня 2025, 10:46Росіяни вдарили по енергооб’єкту ДТЕК на Одещині: без світла майже 52 тисячі абонентів
04 грудня 2025, 09:18
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Фронтмен гурту ADAM пішов із життя після тривалої хвороби
07 грудня 2025, 14:30Смертельна ДТП у Запоріжжі: авто розтрощило від зіткнення з електоопорою
07 грудня 2025, 14:10Помер відомий режисер: він був автором першої в Україні стрічки, яку висунули на Оскар
07 грудня 2025, 12:35Росіяни вдарили по Донеччині: є загиблий, поранена дитина
07 грудня 2025, 12:10Смертельна ДТП на Полтавщині: водій був пʼяним, пасажир загинув
07 грудня 2025, 11:25Вибухівка з чайником: в Одесі судили диверсанта, який влаштував вибух під прокуратурою
07 грудня 2025, 10:45Спортсмен із Закарпаття здобув історичну перемогу на Кубку світу з лижної акробатики
06 грудня 2025, 20:03Першопричиною кризи в армії є те, що в українського солдата немає прав
06 грудня 2025, 19:40Зеленський провів довгу і змістовну розмову із представниками Трампа
06 грудня 2025, 19:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »