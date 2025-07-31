У Тернополі маршрутка збила жінку

фото: Національна поліція

У четвер, 31 липня близько 13:20 у Тернополі трапилася дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Пирогова водій маршрутного автобуса збив людину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередніми даними, 72-річний водій маршрутного автобуса марки Isuzu, який курсував за маршрутом "мікрорайон Північний — ринок", допустив наїзд на жінку 1994 року народження. На момент аварії вона перетинала проїзну частину по регульованому пішохідному переходу.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

Нагадаємо, на днях у центрі Тернополя автомобіль збив пенсіонерку. Правоохоронці встановили, що водійка автомобіля Volkswagen Golf допустила наїзд на тернополянку 1960 року народження.