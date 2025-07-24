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24 липня 2025, 14:37

"Газети замість доказів": два прокурори допомогли "віджати" землю на 7 тис гектарів

24 липня 2025, 14:37
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Фото: Державне бюро розслідувань
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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо двох колишніх прокурорів із Чернігівської та Черкаської областей

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами слідства, одному з фігурантів – ексзаступнику керівника окружної прокуратури Чернігівщини – закидають організацію викрадення документів у справі про масштабне заволодіння державними землями. За даними слідства, посадовець доручав поліцейським проводити виїмки у нотаріусів та контролюючих органів, після чого отримані речові докази зникали. Замість десятка коробок із документами на експертизу передавали непричетні до справи журнали та газети.

Щоб приховати факт зникнення документів, прокурор, імовірно, разом зі спільником підробив супровідний лист. За версією слідства, ця схема дозволила передати у приватну власність понад 7 тисяч гектарів землі на користь великого аграрного бізнесу. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо викрадення офіційних паперів та їх фальсифікації. Точна правова кваліфікація його дій буде визначена після завершення слідчих дій.

Інший підозрюваний - колишній перший заступник керівника окружної прокуратури в Черкаській області. Слідчі з’ясували, що він використав особисті зв’язки для реєстрації справи в інтересах знайомого. Також ексчиновник давав вказівки слідчим щодо проведення процесуальних дій та розголошував інформацію з досудового розслідування стороннім особам. За це, за даними слідства, він отримав неправомірну вигоду.

ДБР уже направило до суду клопотання про обрання запобіжних заходів щодо обох фігурантів. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, розкрадання 5 мільйонів: у Києві отримав підозру екс-чиновник Київпастранс.

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