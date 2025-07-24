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24 июля 2025, 14:37

"Газеты вместо доказательств": два прокурора помогли "отжать" землю на 7 тыс гектаров

24 июля 2025, 14:37
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Фото: Государственное бюро расследований
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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении двух бывших прокуроров из Черниговской и Черкасской областей

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, один из фигурантов – эксзаместитель руководителя окружной прокуратуры Черниговщины – обвиняется в организации похищения документов по делу о масштабном завладении государственными землями. Согласно данным следствия, должностное лицо поручало полицейским проводить выемки у нотариусов и контролирующих органов, после чего полученные вещественные доказательства исчезали. Вместо десятка коробок с документами на экспертизу передавали непричастные к делу журналы и газеты.

Чтобы скрыть факт исчезновения документов, прокурор, вероятно, вместе с сообщником подделал сопроводительное письмо. По версии следствия эта схема позволила передать в частную собственность более 7 тысяч гектаров земли в пользу крупного аграрного бизнеса. В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности по похищению официальных бумаг и их фальсификации. Точная правовая квалификация его действий будет определена после завершения следственных действий.

Другой подозреваемый – бывший первый заместитель руководителя окружной прокуратуры в Черкасской области. Следователи выяснили, что он использовал личные связи для регистрации дела в интересах знакомого. Также экс-чиновник давал указания следователям о проведении процессуальных действий и разглашал информацию по досудебному расследованию посторонним. За это, по данным следствия, он извлек неправомерную выгоду.

ДБР уже направило в суд ходатайство об избрании мер в отношении обоих фигурантов. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, хищение 5 миллионов: в Киеве получил подозрение экс-чиновник Киевпасстранса.

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ГБР обыски прокурор похищение документы земля передача данных Черниговская область Черкасская область
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