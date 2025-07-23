Авіакатастрофа винищувача Mirage-2000 на Волині: з’явилися перші фото з місця події
ДБР відкрило справу через аварію винищувача Mirage-2000 на Волині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.
Як повідомили у відомстві, аварія сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів у Волинській області під час виконання бойового польотного завдання.
Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.
Пілот винищувача вчасно катапультувався. Його стан стабільний.
"Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, в Україні розбився винищувач Mirage-2000.