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23 липня 2025, 13:12

Авіакатастрофа винищувача Mirage-2000 на Волині: з’явилися перші фото з місця події

23 липня 2025, 13:12
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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ДБР відкрило справу через аварію винищувача Mirage-2000 на Волині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.

Як повідомили у відомстві, аварія сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів у Волинській області під час виконання бойового польотного завдання.

Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

Пілот винищувача вчасно катапультувався. Його стан стабільний.

"Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, в Україні розбився винищувач Mirage-2000.

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