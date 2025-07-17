Стрілянина на полігоні Чернігівщини: поліція затримала курсанта, який убив двох інструкторів

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На Чернігівщині поліція затримала курсанта, якого підозрюють у вбивстві двох військовослужбовців на території навчального центру

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 16 липня під час стрільб.

Курсант відкрив вогонь із автоматичної зброї по інструкторах. У результаті двоє військових загинули на місці.

Підозрюваного затримано.Справу розслідують за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох або більше осіб.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що в Чернігівській області курсант розстріляв із автомата двох військових.