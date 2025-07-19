Костянтинівка під обстрілом: росіяни вдарили по будинках дронами та авіабомбами

фото: Донецька МВА

У першій половині дня 19 липня російські війська вчергове атакували Костянтинівку на Донеччині. Ворог застосував авіабомби ФАБ-250 та ударні FPV-дрони, внаслідок чого зафіксовано поранення цивільних і серйозні руйнування

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає RegioNews.

За його словами, близько 11:30 росіяни скинули три авіабомби:

одна з них влучила в багатоквартирний будинок;

ще дві — поцілили у приміщення колишнього кінотеатру.

Внаслідок удару поранено одного мирного мешканця. Пошкоджено понад 10 фасадів багатоповерхівок, зруйновано будівлю кінотеатру та приватний будинок. Також пошкоджено два легкові автомобілі.

Після цього, близько 12:00, зафіксовано удар FPV-дроном:

поранено ще одного цивільного;

пошкоджено фасад приватного будинку.

О 14:10 ще один дрон влучив у місто — цього разу обійшлося без жертв, але пошкоджено багатоповерхівку.

Окупанти продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі, завдаючи шкоди житлу мирних громадян.

Місцева влада закликає мешканців не зволікати та залишити небезпечні райони.

За даними Донецької ОВА, за 18 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини.Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня російська армія атакувала Україну 379-ма засобами повітряного нападу.