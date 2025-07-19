13:46  19 липня
На Прикарпатті 12-річна дівчинка потрапила під поїзд
12:21  19 липня
На Черкащині жінка під час сварки вбила чоловіка шампуром
10:02  19 липня
Дощі, грози та град: де оголошено штормове попередження
UA | RU
UA | RU
19 липня 2025, 17:53

Костянтинівка під обстрілом: росіяни вдарили по будинках дронами та авіабомбами

19 липня 2025, 17:53
Читайте также на русском языке
фото: Донецька МВА
Читайте также
на русском языке

У першій половині дня 19 липня російські війська вчергове атакували Костянтинівку на Донеччині. Ворог застосував авіабомби ФАБ-250 та ударні FPV-дрони, внаслідок чого зафіксовано поранення цивільних і серйозні руйнування

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає RegioNews.

За його словами, близько 11:30 росіяни скинули три авіабомби:

  • одна з них влучила в багатоквартирний будинок;
  • ще дві — поцілили у приміщення колишнього кінотеатру.

Внаслідок удару поранено одного мирного мешканця. Пошкоджено понад 10 фасадів багатоповерхівок, зруйновано будівлю кінотеатру та приватний будинок. Також пошкоджено два легкові автомобілі.

Після цього, близько 12:00, зафіксовано удар FPV-дроном:

  • поранено ще одного цивільного;
  • пошкоджено фасад приватного будинку.

О 14:10 ще один дрон влучив у місто — цього разу обійшлося без жертв, але пошкоджено багатоповерхівку.

Окупанти продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі, завдаючи шкоди житлу мирних громадян.

Місцева влада закликає мешканців не зволікати та залишити небезпечні райони.

За даними Донецької ОВА, за 18 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини.Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня російська армія атакувала Україну 379-ма засобами повітряного нападу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна поранення Донецька область руйнування авіабомба російська армія цивільні Костянтинівка дрони
Масована атака БпЛА по Одесі: оприлюднено фото руйнувань
19 липня 2025, 16:35
Ракетна атака по Дніпропетровщині: зруйновано школу, є загиблі
19 липня 2025, 14:28
Повторна атака: ворог скинув шість авіабомб на Шосткинську громаду
19 липня 2025, 13:01
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
До України повернули 11 дітей з окупації та РФ: серед них — п'ятеро рідних братів і сестер
19 липня 2025, 18:16
Конфлікт у столичному ТРЦ: чоловік поранив ножем відвідувача
19 липня 2025, 17:35
Апокаліпсис у Запоріжжі: місто потерпає від нашестя сарани
19 липня 2025, 16:58
Масована атака БпЛА по Одесі: оприлюднено фото руйнувань
19 липня 2025, 16:35
Біля Запорізької АЕС помітили стовп диму: що відомо
19 липня 2025, 16:04
Виїзд за кордон для чоловіків 18–24 років: що кажуть у ВР
19 липня 2025, 15:36
Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів: хто переміг
19 липня 2025, 14:49
Ракетна атака по Дніпропетровщині: зруйновано школу, є загиблі
19 липня 2025, 14:28
ЄС опублікував санкційні списки: під ударом банки РФ і Китаю
19 липня 2025, 14:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »