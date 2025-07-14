На Чернігівщині росіяни атакували дроном трактор: поранений водій
Минулої суботи окупаційні війська РФ поцілили дроном по трактору в одному з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернігівській області.
"Внаслідок удару поранень зазнав 47-річний тракторист", — йдеться в повідомленні.
Чоловіка з травмами ушпиталили до лікарні.
Правоохоронці задокументували наслідки чергового воєнного злочину російських окупантів.
Нагадаємо, 7 липня росіяни вбили 35-річного тракториста поблизу Берислава на Херсонщині.
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