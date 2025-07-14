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14 липня 2025, 03:10

На Чернігівщині росіяни атакували дроном трактор: поранений водій

14 липня 2025, 03:10
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої суботи окупаційні війська РФ поцілили дроном по трактору в одному з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернігівській області.

"Внаслідок удару поранень зазнав 47-річний тракторист", — йдеться в повідомленні.

Чоловіка з травмами ушпиталили до лікарні.

Правоохоронці задокументували наслідки чергового воєнного злочину російських окупантів.

Нагадаємо, 7 липня росіяни вбили 35-річного тракториста поблизу Берислава на Херсонщині.

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