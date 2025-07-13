Окупанти скинули авіабомби на село на Дніпропетровщині: з-під завалів деблокували тіло жінки
Сьогодні зранку росіяни спрямували КАБи на житловий сектор села Великомихайлівка Синельниківського району. Під завалами рятувальники виявили тіло жінки
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок удару зруйнований житловий будинок. На одному з приватних подвір'їв сталося займання. Горіли літня кухня та гараж. Пошкоджені п'ять осель.
"У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, загинула 88-річна жінка. Співчуття рідним і близьким", — зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, ввечері та вранці армія РФ тероризувала два райони Дніпропетровщини КАБами, РСЗВ та ударними дронами. Поранення дістав мирний житель.
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