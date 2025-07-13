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13 липня 2025, 15:25

Атака БпЛА на Самар: пошкоджена школа та житлові будинки

13 липня 2025, 15:25
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фото: Сергій Лисак
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Внаслідок удару ворожих безпілотників по місту Самар на Дніпропетровщині у неділю, 13 липня, пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Неспокійною видалася неділя для міста Самар. Через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна", — поінформував очільник ОВА.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська атакували ударними БпЛА місто Самар на Дніпропетровщині.

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Дніпропетровська область Самар БПЛА атака війна окупанти обстріли РФ Лисак Сергій Петрович школа багатоквартирний будинок
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