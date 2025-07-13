Атака БпЛА на Самар: пошкоджена школа та житлові будинки

фото: Сергій Лисак

Внаслідок удару ворожих безпілотників по місту Самар на Дніпропетровщині у неділю, 13 липня, пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Неспокійною видалася неділя для міста Самар. Через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна", — поінформував очільник ОВА.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.