Игры на железной дороге: на Черниговщине 15-летнего юношу убило током, девушка в реанимации

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

В минувшую субботу, 5 июля, на железнодорожном вокзале в городе Нежин двое подростков получили поражение электрическим током. Один из них погиб

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 18:10 на территории Нежинского железнодорожного вокзала 15-летний парень и 19-летняя девушка получили поражение электрическим током. Спасатели сняли пострадавших с крыши вагона и передали медикам.

"К сожалению, парень погиб, девушка находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.