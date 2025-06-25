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На Харківщині чоловік скоїв наїзд на правоохоронця. Це сталось на блокпосту

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався 24 червня на одному з блокпостів у Харківській області. Коли у водія хотіли перевірити документи, він відмовився це зробити. Зазначається, що чоловік поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою та в ході конфлікту навмисно здійснив наїзд на поліцейського.

Внаслідок цього правоохоронець отримав травми. Порушником виявився 32-річний харків'янин, якого розшукує ТЦК. Йому повідомили про підозру. Тепер чоловікові загрожує ув'язнення до п'яти років.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині водій під час перевірки документів наїхав на поліцейського. Він спробував утекти з місця події, наїхавши на правоохоронця. Внаслідок цього 29-річному лейтенанту діагностували легкі тілесні ушкодження.