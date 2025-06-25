12:47  25 червня
На Рівненщині двоє дітей потрапили до лікарні через ботулізм
09:05  25 червня
У Тернополі фургон виїхав на тротуар і збив 5-річну дитину
07:39  25 червня
В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер: перелік областей
UA | RU
UA | RU
25 червня 2025, 23:35

Харків'янин, якого шукало ТЦК, наїхав на поліцейського

25 червня 2025, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Харківщині чоловік скоїв наїзд на правоохоронця. Це сталось на блокпосту

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався 24 червня на одному з блокпостів у Харківській області. Коли у водія хотіли перевірити документи, він відмовився це зробити. Зазначається, що чоловік поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою та в ході конфлікту навмисно здійснив наїзд на поліцейського.

Внаслідок цього правоохоронець отримав травми. Порушником виявився 32-річний харків'янин, якого розшукує ТЦК. Йому повідомили про підозру. Тепер чоловікові загрожує ув'язнення до п'яти років.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині водій під час перевірки документів наїхав на поліцейського. Він спробував утекти з місця події, наїхавши на правоохоронця. Внаслідок цього 29-річному лейтенанту діагностували легкі тілесні ушкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція ТЦК водій
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Мотоцикл підірвався на міні на Херсонщині: поранені цивільні
26 червня 2025, 00:05
На Київщині вантажівка збила жінку на смерть
25 червня 2025, 23:50
У Запоріжжі водійка збила дитину: хлопчик у тяжкому стані
25 червня 2025, 22:40
Дитинство під час війни: на Харківщині збудують перший підземний дитячий садок
25 червня 2025, 22:25
Хотів оформити догляд з хворою мамою: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації
25 червня 2025, 22:07
Ядерна війна може знищити понад 5 мільярдів людей, - Daily Mail
25 червня 2025, 21:45
Ховався 30 років: на Київщині затримали американського педофіла
25 червня 2025, 21:27
Запорізькі підприємці сплатили понад 800 млн грн єдиного податку з початку року
25 червня 2025, 21:05
На Дніпропетровщині евакуювали 720 дітей
25 червня 2025, 20:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »