Черниговские "Бонни и Клайд" похитили 22-летнюю девушку и потребовали несуществующий долг
Вчера, 25 июня, в Нежине злоумышленники похитили 22-летнюю девушку из дома, чтобы получить несуществующий долг. Похитители задержаны
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.
По словам матери потерпевшей, в ее дом ворвались двое — мужчина и женщина. Нападавшие заявили о несуществующем долге и потребовали от ее дочери деньги. Злоумышленники применили силу, ударили девушку, закрыли ее в багажнике легковушки и уехали в неизвестном направлении.
Правоохранители оперативно обнаружили автомобиль и задержали похитителей. Жизни девушки ничего не угрожает.
В настоящее время фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. За похищение человека им обоим грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Киевской области мужчина хотел похитить 6-летнюю девочку в селе Бышев Фастовского района. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.