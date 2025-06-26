Черниговские "Бонни и Клайд" похитили 22-летнюю девушку и потребовали несуществующий долг

фото: Нацполиция

Вчера, 25 июня, в Нежине злоумышленники похитили 22-летнюю девушку из дома, чтобы получить несуществующий долг. Похитители задержаны

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

По словам матери потерпевшей, в ее дом ворвались двое — мужчина и женщина. Нападавшие заявили о несуществующем долге и потребовали от ее дочери деньги. Злоумышленники применили силу, ударили девушку, закрыли ее в багажнике легковушки и уехали в неизвестном направлении.

Правоохранители оперативно обнаружили автомобиль и задержали похитителей. Жизни девушки ничего не угрожает.

В настоящее время фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. За похищение человека им обоим грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.