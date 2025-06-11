Фото: ГСЧС

В Черниговской области госпитализировали 12-летних мальчиков. Они получили удар током во время игр на железной дороге

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Черниговской области двое 12-летних ребят вылезли на крышу грузового вагона. В результате они получили поражение током. Спасатели оперативно сняли детей с вагона. В настоящее время подростков передали медикам.

"Железная дорога — не место для игр. Объясняйте детям опасность вблизи путей. Это может спасти жизнь", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, ранее в Полтавской области 13-летний мальчик залез на вагон и получил удар током. Школьника госпитализировали медики.