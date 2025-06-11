На Черниговщине двое детей получили удар током на железной дороге
В Черниговской области госпитализировали 12-летних мальчиков. Они получили удар током во время игр на железной дороге
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Черниговской области двое 12-летних ребят вылезли на крышу грузового вагона. В результате они получили поражение током. Спасатели оперативно сняли детей с вагона. В настоящее время подростков передали медикам.
"Железная дорога — не место для игр. Объясняйте детям опасность вблизи путей. Это может спасти жизнь", - подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, ранее в Полтавской области 13-летний мальчик залез на вагон и получил удар током. Школьника госпитализировали медики.
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