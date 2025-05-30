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У Полтавській області стався інцидент на залізничній станції. Було госпіталізована школяра

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Інцидент стався вдень 30 травня на залізничній станції "Мала Перещепина" у селі Пристанційне Новосанжарської громади Полтавського району. Поліцейських викликав диспетчер станції.

Попередньо, хлопчик піднявся на залізничний вагон та отримав удар струмом. 13-річного підлітка було госпіталізовано. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, раніше подібна ситуація сталась в Одеській області. Там неповнолітні грали на залізниці. Один з них піднявся на дах поїзда, і отримав удар струмом. Правоохронці з'ясовують обставини. Хлопчика госпіталізували.