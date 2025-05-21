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21 травня 2025, 12:46

Франція передасть Україні роботизовані системи розмінування

21 травня 2025, 12:46
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фото: Milrem Robotics
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Україна отримає шість роботизованих систем розмінування ROCUS, створених французькою компанією CNIM Systèmes Industriels у співпраці з естонською Milrem Robotics

Про це повідомляє пресслужба компанії Milrem Robotics. передає RegioNews із посиланням на Цензор.НЕТ.

Зазначається, що техніку передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Системи ROCUS побудовані на платформі THeMIS – гусеничному автономному транспортному засобі, здатному працювати дистанційно в умовах підвищеної небезпеки. Модулі розмінування, вбудовані у платформу, дозволяють виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети без ризику для саперів.

"Установки THEMIS вже довели свою універсальність та надійність у різних сценаріях експлуатації в Україні та за її межами", – зазначив гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяерсі.

Техніка оснащена сенсорами та камерами, здатна працювати у складних умовах – на пересіченій місцевості, в зонах руйнування та замінування. Її використання допоможе прискорити розмінування та відновлення цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія стала однією з країн Євросоюзу, які офіційно постачатимуть Україні важкі боєприпаси, закуплені за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

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