Удар по Чернигову: спасатели из-под завалов получили тело
В Чернигове получили тело погибшего. Спасатели продолжают искать людей среди завалов
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Чернигове продолжаются поисково-спасательные роботы на местах ударов. Спасатели сообщали, что под завалами могут быть еще люди. Теперь сообщили, что уже деблокировали из-под завалов тело.
"Поисково-спасательные работы продолжаются", — сообщили в ГСЧС.
Напомним, россияне 6 июня атаковали Черновицкую область ракетами и дронами. В результате ударов повреждены жилые многоквартирные дома , детсад, объекты инфраструктуры и промышленное предприятие. Сообщалось о трех раненых.
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