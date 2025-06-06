Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Чернигове продолжаются поисково-спасательные роботы на местах ударов. Спасатели сообщали, что под завалами могут быть еще люди. Теперь сообщили, что уже деблокировали из-под завалов тело.

"Поисково-спасательные работы продолжаются", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, россияне 6 июня атаковали Черновицкую область ракетами и дронами. В результате ударов повреждены жилые многоквартирные дома , детсад, объекты инфраструктуры и промышленное предприятие. Сообщалось о трех раненых.