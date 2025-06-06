Фото: ГСЧС

В Черниговской области спасатели проводят поисково-спасательные работы. В результате атаки повреждены жилые дома и детский сад

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Российские военные атаковали беспилотниками и ракетами Черниговскую область. В результате ударов в городе повреждены жилые многоквартирные дома, детсад, объекты инфраструктуры и промышленное предприятие. Также получили ранения три человека.

По предварительным данным, под завалами разрушенного здания могут находиться люди. ГСЧС продолжает поисково-спасательные работы.

Напомним, также россияне атаковали беспилотниками Херсонскую область. В результате удара врага два человека погибли. Также ранены местные жители.