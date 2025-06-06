Под завалами еще могут быть люди: в Черниговской области продолжается спасательная операция после атаки россиян
В Черниговской области спасатели проводят поисково-спасательные работы. В результате атаки повреждены жилые дома и детский сад
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Российские военные атаковали беспилотниками и ракетами Черниговскую область. В результате ударов в городе повреждены жилые многоквартирные дома, детсад, объекты инфраструктуры и промышленное предприятие. Также получили ранения три человека.
По предварительным данным, под завалами разрушенного здания могут находиться люди. ГСЧС продолжает поисково-спасательные работы.
Напомним, также россияне атаковали беспилотниками Херсонскую область. В результате удара врага два человека погибли. Также ранены местные жители.
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