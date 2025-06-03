Росіяни атакували дронами Чернігів, є поранені та руйнування
Внаслідок атаки російських безпілотників у Чернігові поранень зазнали четверо людей, також пошкоджені будинки, навчальний заклад і підприємство
Про це начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
"У результаті нічної атаки згорів приватний будинок. Пошкоджено: багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство", - написав він.
За його словами, постраждали четверо людей. Наразі вони перебувають у медичних закладах.
"На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків, працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Чернігівщині в парку пролунав вибух.
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