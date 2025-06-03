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03 червня 2025, 07:25

Росіяни атакували дронами Чернігів, є поранені та руйнування

03 червня 2025, 07:25
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фото: Чернігівської МВА
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Внаслідок атаки російських безпілотників у Чернігові поранень зазнали четверо людей, також пошкоджені будинки, навчальний заклад і підприємство

Про це начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

"У результаті нічної атаки згорів приватний будинок. Пошкоджено: багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство", - написав він.

За його словами, постраждали четверо людей. Наразі вони перебувають у медичних закладах.

"На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків, працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині в парку пролунав вибух.

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