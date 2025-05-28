На Чернігівщині потонули дві людини
Одразу дві трагедії трапилися на водоймах у Новгород-Сіверському районі. Вода забрала життя двох місцевих мешканців
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
Відомо, що біля села Риботин під час риболовлі в озері Харчиха потонув чоловік 1956 року народження. Рятувальники за допомогою човна доправили тіло потопельника на берег.
Другий нещасний випадок трапився біля села Путивськ. Там виявили тіло чоловіка 1992 року народження, який зник ще на початку травня.
"Наразі обставини обох трагедій та причини загибелі встановлюють правоохоронні органи", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Чернігівщині рятувальники дістали з річки тіло 15-річного хлопця.
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