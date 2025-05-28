На Черниговщине утонули два человека

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Сразу две трагедии случились на водоемах в Новгород-Северском районе. Вода унесла жизни двух местных жителей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

Известно, что у села Рыботин во время рыбалки в озере Харчиха утонул мужчина 1956 года рождения. Спасатели с помощью лодки доставили тело утопленника на берег.

Второй несчастный случай произошел у села Путивск. Там обнаружили тело мужчины 1992 года рождения, исчезнувшего еще в начале мая.

"Сейчас обстоятельства обеих трагедий и причины гибели устанавливают правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области спасатели достали из реки тело 15-летнего парня.