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27 травня 2025, 13:55

Трагедія на Чернігівщині: з річки дістали тіло 15-річного хлопця

27 травня 2025, 13:55
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Ілюстративне фото
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На Чернігівщині підліток потонув у річці. Рятувальники дістали його тіло на поверхню

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Трагедія сталась на річці Чибриж. Службі порятунку повідомили, що у воді виявили тіло. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання підняли загиблого на поверхню. Це виявився хлопець 15 років. Обставини будуть з'ясовувати правоохоронці.

"Вкотре наголошуємо: будьте обережні поблизу водойм, дотримуйтеся правил безпеки під час відпочинку на воді. Особливе прохання до батьків — не залишайте дітей без нагляду", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині потонув чоловік. Він перебував на кладці й впав у воду, коли втратив рівновагу. Товариш кинувся у воду, аби врятувати потопаючого. Свідки викликали рятувальників. На жаль, 72-річний чоловік помер.

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