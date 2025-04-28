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28 квітня 2025, 22:45

На Волині судимий чоловік пограбував підлітка та побив чоловіка

28 квітня 2025, 22:45
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Ілюстративне фото
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На Волині винесли вирок чоловіку, який скоїв розбійний напад. Зокрема, один з потерпілих - неповнолітній

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

29-річного жителя селища Торчин визнали винним у розбійному нападі за попередньою змовою. Його приговорили до десяти років та шести місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.

Восени 2024 року чоловік звільнився умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за розбій. Уже в січні 2025 року він знову вчинив такий самий злочин.

У Луцьку зловмисник в нетверезому стані почав погрожувати підлітку кастетом. Чоловік змусив неповнолітнього переказати йому на картку 200 гривень, а ще 700 гривень віддати готівкою. Того ж дня він разом із не встановленим спільником напали на перехожого, побили його та відібрали мобільний телефон і барсетку з гаманцем.

Нагадаємо, раніше двоє закарпатців у Тернополі побили та пограбували чоловіка. Відомо, що вони спровокували конфлікт, а потім побили чоловіка та відібрали в нього два смартфони.

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